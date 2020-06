Napoli, dubbi per Gattuso in vista della sfida...

Napoli, dubbi per Gattuso in vista della sfida all’Inter. Un indisponibile – Sky

Francesco Modugno, intervenuto su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti sul Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri saranno impegnati in Coppa Italia nella sfida all’Inter

DUBBI – Questi gli ultimi aggiornamenti sul Napoli: «Gattuso ha previsto l’allenamento alle 17:30. La squadra sta bene sia di gamba che di testa. L’allenatore ha tutta la squadra a disposizione ad eccezione di Kostas Manolas, che non sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter. La squadra sembra essere già fatta, con qualche dubbio. Politano è apparso il più vivace. La squadra parte dall’1-o dell’andata. Non sarà una partita da gestire, l’Inter ha già vinto al San Paolo. La squadra prima dello stop stava bene».