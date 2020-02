Napoli con centrocampo inedito e tridente contro l’Inter – CdS

Il “Corriere dello Sport” fa il punto sulla formazione del Napoli. Contro l’Inter Gattuso farà turnover, con un centrocampo inedito.

CAMBIAMENTI – Per affrontare il suo ritorno a San Siro Gattuso è costretto al turnover visto il momento delicato del suo Napoli. Ora si cambia, un po’ ovunque. In difesa, con Ospina che viene preferito all’acciaccato Meret, però con una linea davanti a sé nella quale esce Koulibaly ed entra Manolas. Poi un centrocampo inedito: Elmas, Demme e Fabian (lui in ballottaggio con Zielinski), per avere senso geometrico e piedi buoni. Tutto da mettere al servizio del tridente, il fiore all’occhiello della formazione, rispolverato per l’occasione. Si torna ai tempi di Sarri con Insigne, Mertens (che l’Inter vuole a zero) e Callejon.