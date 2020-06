Napoli a cena prima dell’Inter: firmato il “patto per la ripartenza” – Sky

Il Napoli prepara la semifinale di ritorno di Coppa Italia… a cena. Sky Sport 24, in un servizio di Francesco Modugno, fa sapere che gli azzurri si sono riuniti per cominciare la settimana di avvicinamento alla partita di sabato sera.

COPPA ITALIA -5 – Serata di gruppo per la squadra di Gennaro Gattuso. Il Napoli si è riunito a cena in gran completo: dirigenti, staff tecnico e calciatori tutti assieme per riprendere il ritmo dopo i tre mesi di stop. Sky Sport dà un nome a questa cena, il “patto per la ripartenza” prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Nel pomeriggio gli azzurri hanno fatto il decimo giro di tamponi, poi alle 17.30 l’allenamento (vedi articolo). Confermati i ballottaggi nel Napoli, con l’ex Matteo Politano in lotta per una maglia da titolare.