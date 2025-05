Napoli-Cagliari, manca l’inno della Lega Serie A! Preferita una canzone napoletana

Napoli-Cagliari sta per iniziare, così come Como-Inter. Prima del match del Maradona, la società azzurra ha deciso di far risuonare una canzone napoletana in luogo dell’inno della Serie A.

LA NOTIZIA – L’inizio di Napoli-Cagliari è stato accompagnato da una canzone napoletana, preferita rispetto all’inno della Serie A. Non una novità così inspiegabile, stante l’attitudine della società partenopea alle sorprese. In campo e fuori. Ora la parola spetta però al rettangolo di gioco, con Napoli e Inter che si giocano la stagione (o una parte, come nel caso dei nerazzurri).