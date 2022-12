Il Napoli aumenta i carichi per l’Inter: in arrivo una nuova amichevole – CdS

Il Napoli è rientrato dalla Turchia, dove ieri ha concluso battendo il Crystal Palace il suo ritiro invernale (vedi articolo). Per la squadra di Spalletti ora riposo e una nuova amichevole con vista Inter, la anticipa il Corriere dello Sport.

DI RIENTRO – Per il Napoli dieci giorni in Turchia e rientro in Italia. La squadra di Luciano Spalletti oggi e domani avrà due giornate di riposo, tornando ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno. Sabato alle 21 avrà un’amichevole col Villarreal, dove il pubblico di Napoli potrà riabbracciare gli ex José Manuel Reina e Raul Albiol. Poi, in vista dell’Inter, una nuova partita: il 21 o 22 dicembre con il Lille, per il Corriere dello Sport è sicuro. Dovrebbe essere questo l’ultimo appuntamento dei partenopei prima del big match del 4 gennaio, Inter-Napoli della sedicesima giornata di Serie A.

Fonte: Corriere dello Sport – ant.gio.