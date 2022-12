Napoli, allenamento mattutino in Turchia: personalizzato per 2 giocatori

Allenamento mattutino in Turchia per il Napoli, primo avversario dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali.

ALLENAMENTO MATTUTINO – Il Napoli, primo avversario dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali, ha svolto un allenamento stamani in Turchia, dove si trova per un mini ritiro. A spiegare tutto lo stesso Club azzurro in una nota pubblicata sul proprio sito. “Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha svolto lavoro in palestra mentre il gruppo dei portieri, unitamente ai ragazzi della Primavera aggregati alla rosa, ha svolto lavoro in campo con il mister. Rrahmani ha fatto lavoro personalizzato in piscina. Per Sirigu lavoro personalizzato in campo“.

Fonte: SSCNapoli.it