Napoli, alla ripresa Spalletti spera in due recuperi: uno già in ripresa – CdS

Il Napoli, in attesa di confermare ancora la tournée in Turchia e le diverse amichevoli da disputare, spera nel recupero di due giocatori fondamentali per Luciano Spalletti. Secondo il Corriere dello Sport, uno di questi è già in netta ripresa.

DUE RECUPERI – Il Napoli alla ripresa del campionato il 4 gennaio sfiderà subito l’Inter a San Siro e per questo motivo vuole farsi trovare pronta per il nuovo anno. Mister Simone Inzaghi è avvisato, soprattutto in vista di due recuperi fondamentali per la formazione azzurra. Il primo è Amir Rrahmani, fermatosi a Cremona nei minuti finali per un problema al tendine dell’adduttore della coscia sinistra che gli è già costato ben nove partite. Il secondo è Kcvhicha Kvaratskhelia, in ripresa dopo aver saltato l’ultima parte del 2022. Il georgiano si è fatto male dopo Liverpool, ma proprio come il difensore, la situazione va migliorando.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano