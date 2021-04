Nandez, problema alla coscia da smaltire: in dubbio per Inter-Cagliari

Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari, è alle prese con una contusione alla coscia riportata nell’ultima partita giocata. Allenamento personalizzato per lui, che potrebbe essere in dubbio per la sfida di domenica contro l’Inter.

IN DUBBIO – Nahitan Nandez potrebbe non essere della partita domenica, contro l’Inter. Il centrocampista del Cagliari, infatti, nell’allenamento di oggi avrebbe svolto soltanto un lavoro personalizzato, così come Luca Ceppitelli, Matteo Tramoni e Riccardo Sottil. Il problema per l’uruguaiano è una contusione alla coscia destra riportata nell’ultima partita giocata. La sua presenza contro i nerazzurri potrebbe essere in dubbio.