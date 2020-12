Nandez negativo al tampone, le possibilità per Cagliari-Inter

Nahitan Nandez Cagliari

Di Francesco recupera un altro giocatore per Cagliari-Inter. Dopo Simeone e Pereiro il tecnico potrebbe avere anche Nandez

ALTRO RECUPERO – Buone notizie per Di Francesco in vista della sfida con l’Inter. Dopo aver ritrovato Simeone nell’allenamento e la prima negatività al Covid di Pereiro è arrivata un’altra notizia. Nahitan Nandez secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it torna a disposizione del tecnico essendo anche lui negativo al tampone. L’uruguaiano era risultato positivo due settimane fa. Un recupero fondamentale per il centrocampo, ma ora il centrocampista dovrà fare le visite necessarie per l’idoneità sportiva. Poi dovrà recuperare la condizione persa nel periodo di inattività. Difficile dunque rivederlo effettivamente in campo contro i nerazzurri. Restano indisponibilo Godin, positivo da tre settimane, e Ounas.