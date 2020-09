Nainggolan indisponibile per Benevento-Inter di domani: il motivo

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan non sarà a disposizione di Conte domani per Benevento-Inter. Per il centrocampista belga, nonostante siano arrivate dichiarazioni da Cagliari anche stamattina (vedi articolo), non si tratta di mercato: ecco la motivazione dell’assenza.

FUORI DA BENEVENTO-INTER – “Radja Nainggolan non sarà a disposizione di Antonio Conte per la trasferta di Benevento a causa di una faringite”. Questo l’annuncio con cui l’Inter, via Twitter, ha annunciato l’assenza del belga per il recupero della prima giornata di Serie A, in programma domani alle 18. Da capire se potrà tornare a disposizione domenica (ore 15) in casa della Lazio. Nainggolan sabato, contro la Fiorentina, era entrato al 75′ assieme ad Arturo Vidal.