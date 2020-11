Nainggolan, domani contro il Monza occasione in vista di Inter-Torino?

Nainggolan (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

Nainggolan domani giocherà titolare in Inter-Monza (QUI la probabile formazione). La partita si disputerà presso il Centro Sportivo “Suning in memoria di Angelo Moratti”. Doppia occasione per il centrocampista belga per scaldare il motore in vista di Inter-Torino e non solo: attenzione anche al mercato.

OCCASIONE – Nainggolan, rimasto ad Appiano Gentile insieme a pochi altri giocatori della prima squadra, sarà impiegato titolare in Inter-Monza, amichevole in programma alle 15. La sfida è stata organizzata dai due club nel rispetto delle norme contenute nel DPCM del 3 novembre 2020 (vedi articolo, ndr). In questo periodo di pausa per le Nazionali, è importante mantenere alto il ritmo partita, soprattutto per quei giocatori poco utilizzati in questo inizio di stagione. Radja Nainggolan rientra sicuramente tra questi, e potrebbe sfruttare l’amichevole di domani (e il possibile turnover in vista della prossima sfida di campionato) proprio per scaldare il motore in ottica campionato, per una possibile maglia da titolare in Inter-Torino, gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2020-2021.

ANCHE IL MERCATO – Per Nainggolan un’occasione da non sprecare principalmente in ottica Inter ma non solo. Dopo la mancata cessione al Cagliari in estate, il centrocampista belga vuole convincere a tutti i costi Antonio Conte. Per lui sarà importante dimostrare di meritare una maglia nerazzurra da titolare. Qualora non dovesse riuscire nell’impresa, da qui a gennaio sarà comunque importante per lui (ma anche per l’Inter), cercare di mantenere una buona condizione fisica in vista della prossima sessione di mercato in programma a gennaio, in modo tale da poter attirare l’attenzione di diversi club. Su come già detto nei giorni scorsi, ci sarebbe proprio l’interesse del Torino (vedi QUI), prossimo avversario in campionato. Allora quale occasione migliore per lui? Una partita per convincere Antonio Conte a restare all’Inter (da titolare) o per attirare l’attenzione del Torino.