Nagelsmann: «Voglio sempre vincere. Ho visto bassa condizione fisica»

Julian Nagelsmann non è soddisfatto del pareggio del Bayern Monaco contro l’Union Berlino (1-1) arrivato ieri. Il tecnico dei bavaresi in conferenza stampa ha analizzato quanto visto, anche in ottica della sfida di Champions League (mercoledì, ore 21) contro l’Inter.

REAZIONE – Julian Nagelsmann ha commentato il pareggio del suo Bayern Monaco contro l’Union Berlino. Anche in vista della partita di mercoledì contro l’Inter: «Voglio sempre vincere, ma al momento non mi importa di essere terzi in classifica dopo solo cinque giornate. Oggi ho visto un livello di condizione non molto alto da parte dei miei. Non so per quale motivo, potrebbero essere mille. A volte le cose escono facili, a volte non escono del tutto. Ma non ne farei una questione di mancanza di creatività».