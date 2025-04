Musiala, doppio forfait con l’Inter? Stop shock per il Bayern Monaco!

L’infortunio di Jamal Musiala risulta più grave del previsto e crea ulteriori problemi al Bayern Monaco in vista del doppio scontro con l’Inter in Champions League. Ecco l’entità e i tempi di recupero

TEGOLA! – I guai sembrano davvero non finire più per il Bayern Monaco, prossimo avversario europeo dell’Inter. A pochi giorni dalla gara di Champions League valida per i quarti di finale, un’altra tegola colpisce la squadra di Vincent Kompany. Questa volta l’infortunio colpisce Jamal Musiala, costretto ad uscire al 54′ della sfida di Bundesliga di ieri sera contro l’Augsburg. All’indomani del match arriva il referto medico, che non regala buone notizie al club tedesco in vista del doppio confronto europeo con l’Inter e non solo.

Musiala, che tegola per il Bayern Monaco! Salta l’Inter e non solo: le tempistiche per il recupero dall’infortunio

I TEMPI DI RECUPERO – L’infortunio del giovane Musiala, che si aggiunge a quello di molti altri giocatori di Kompany, è più grave del previsto. Sky Sport DE aggiorna sulle condizioni del centrocampista, sottopostosi agli esami strumentali dopo l’incidente in campo di ieri. Il classe 2002 ha riportato una rottura del legamento crociato, che gli imporrà di restare fermo ai box per circa otto settimane. Non solo, quindi, l’allenatore del Bayern Monaco dovrà fare a meno di Musiala per il primo incontro casalingo contro l’Inter come si sospettava fino a ieri. Anche per la gara di ritorno, in programma a San Siro il prossimo 16 aprile il calciatore non sarà a disposizione. La speranza per lui è che possa tornare alla fine della stagione, spiega Sky Sport DE.