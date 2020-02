Musacchio: “Inter-Milan piÃ¹ di 3 punti, vogliamo vincere! Ibrahimovic…”

Musacchio: “Inter-Milan più di 3 punti, vogliamo vincere! Ibrahimovic…”

Musacchio è stato intervistato da “Milan TV”. Il difensore rossonero ha parlato del momento della squadra e presentato il derby contro l’Inter parlando anche del grande ex Ibrahimovic

COUNTDOWN E GUANTO DI SFIDA – Così Mateo Musacchio: «Uno lavora sempre per fare tutto per vincere, se arriva un gol è una cosa bella ma la cosa importante è fare una gran partita. Ho giocato già un paio di derby e ho capito che è una partita diversa da tutte, una settimana speciale. Penso che valga più di tre punti. Qua e in Spagna mi sono sempre allenato al massimo, sono disponibile a giocare dove il mister chiede. Dopo, è una scelta di ogni mister ma io do sempre il massimo in settimana a Milanello e in partita. Con Alessio Romagnoli sono già tante partite e tanti anni che giochiamo insieme e veramente uno capisce l’altro quasi senza guardarlo. Inter-Milan? Una partita speciale e una settimana diversa, cominciamo a lavorare e dopo arriva la partita dove ognuno deve dare il massimo. Sicuramente daremo il massimo per fare una gran partita. Contro il Verona abbiamo fatto una buona partita, nel secondo tempo con l’uomo in più abbiamo fatto tanto per vincere ma è un peccato che la palla non sia entrata. L’Inter? Noi sappiamo che abbiamo grandi giocatori, siamo una grande squadra. Sappiamo che anche loro hanno grandi giocatori ma questa è una partita di calcio, undici contro undici, noi vogliamo vincere. Zlatan Ibrahimovic? Sta lavorando a parte ma lo vedo carico come sempre. I tifosi ci stanno sempre vicini non solo in questa settimana e per noi è importantissimo. Lavoriamo sempre per regalare loro una allegria ma si deve pensare partita dopo partita, abbiamo questa partita importantissima domenica e pensiamo solo a questa».