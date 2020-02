Musacchio: “Inter forte, ma abbiamo fiducia! Ibrahimovic? Speriamo ci sia”

Musacchio ha parlato ai microfoni di “Sportmediaset.it” in vista di Inter-Milan, sfida in programma domenica alle ore 20.45. Il difensore argentino carica la squadra e avverte i nerazzurri sulle condizioni di Ibrahimovic. Di seguito le sue dichiarazioni

OTTIMISMO – Mateo Musacchio infonde carica positiva alla sua squadra in vista di Inter-Milan: «Penso che la squadra arriva in un buon momento al derby. Pensiamo al nostro lavoro, abbiamo fiducia. Sappiamo che davanti abbiamo una grande squadra ma abbiamo voglia di fare una grande partita. Zlatan Ibrahimovic? Sappiamo tutti che è un grandissimo giocatore e lo ha dimostrato ancora qua quando è arrivato. Per la squadra è importantissimo, non solo per il nome ma per quello che fa dentro al campo. Da quando è arrivato lui la squadra sta facendo molto bene, arriviamo a domenica in una bella dinamica. Con Ibrahimovic sempre vittoriosi? E’ un grandissimo giocatore che dà tanto alla squadra, sta lavorando per arrivare bene alla partita e speriamo che domenica sia con noi. Sappiamo che abbiamo una partita difficile ma abbiamo fiducia nel nostro lavoro, in come arriviamo e vogliamo fare una grande prestazione».