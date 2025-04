Muller scaricato ma con l’Inter sostituirà Musiala! Altra ipotesi remota

A sostituire Jamal Musiala, infortunatosi durante l’ultimo match del Bayern Monaco, sarà Thomas Muller. Il giocatore tedesco dovrebbe giocare dal 1′ contro l’Inter.

SCARICATO MA TITOLARE – Sarà la leggenda Thomas Muller a sostituire Musiala contro l’Inter sia domani che probabilmente il 16 nella sfida di ritorno. Il Bayern Monaco, infatti, dovrà trovare un sostituto del gioiellino classe 2003, infortunatosi al crociato nell’ultima sfida di campionato contro l’Augsburg. Il sostituto naturale in questa stagione è proprio Muller, che dopo 25 anni di Bayern lascerà il club bavarese a fine stagione. Nei giorni scorsi, infatti, l’attaccante ha ricevuto il benservito dalla società, che ha deciso di non rinnovargli più il contratto. Quindi, a 35 anni suonati, Muller sarà libero di giocare per un’altra squadra. Da capire ancora la prossima destinazione. Ma il presente si chiama Bayern Monaco-Inter e domani Kompany lo schiererà dal primo minuto alle spalle di Harry Kane.

Muller giocherà titolare in Bayern Monaco-Inter

OPZIONE POCO ATTENDIBILE – Più remota, specifica la Bild, la seconda ipotesi che vedrebbe Muller partire dalla panchina. In questo caso, infatti, sarebbe Olise a giocare da dieci dietro Kane con Gnabry e Coman ai lati. Ma, appunto, si tratta di un’opzione remota e poco attendibile, in quanto lo stesso Coman non dovrebbe rientrare tra i convocati della partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Di conseguenza, contro l’Inter ci sarà Muller dietro Kane. Il tedesco è una vera e propria leggenda del club bavarese: 747 presenze, condite da 247 gol e 273 assist.