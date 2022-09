Muller: «Inter-Bayern Monaco già decisiva, fondamentale partire bene»

Muller, su Dazn Germania, si è espresso sulla gara tra Inter e Bayern Monaco. Il centravanti tedesco ha ribadito la sua importanza nel raccogliere i tre punti in questa prima gara del girone di Champions League

PARTITA IMPORTANTE − Muller certo sull’importanza della gara tra Inter e Bayern Monaco: «Ho giocato qualche volta a San Siro. Non è lo stadio più moderno, ma colpisce sempre per la sua grande storia. Spero in un buon risultato, questo è certo. È una partita molto importante e decisiva per entrambe le squadre. In una fase a gironi come quella di quest’anno, la prima gara è sicuramente molto importante per la fiducia e per il iniziare bene il torneo».