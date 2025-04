Muller convinto: «Ritorno con l’Inter? Vedo che possiamo passare»

Muller crede alla rimonta sull’Inter ai quarti di finale di Champions League. L’attaccante del Bayern Monaco ha appena lanciato la sfida.

OCCASIONI SPRECATE – Il Bayern Monaco ha pareggiato contro il Borussia Dortmund nel “Der Klassiker” per 2-2. In campo Thomas Muller, che nel post-partita ha voluto commentare in questo modo la partita a Sky Sport Deutschland: «Eravamo determinati a vincere, ma la nostra efficienza non è stata quella che speravamo. Le sostituzioni sono state buone e Serge (Gnabry) ha fatto bene quando è entrato. Avevamo molta energia, ma il problema sono state le occasioni sprecate. Tanta energia, tanta gioia, ma anche una partita di occasioni sprecate».

PRESTAZIONE – Poi Muller ha detto la sua anche sulla propria prestazione: «I miei due o tre cross nel primo tempo sono stati buoni. Ho avuto delle buone azioni, ma ci sono stati anche momenti in cui mi sono frustrato. La mia finalizzazione sarebbe dovuta essere migliore».

Muller lancia la sfida in vista di Inter-Bayern Monaco

SFIDA ALL’INTER – Infine, lo stesso Muller ha risposto alla ovvia domanda sulla prossima partita contro l’Inter in Champions League: «Abbiamo dimostrato di saper creare tante occasioni, il che ci aiuterà mercoledì. Vedo una squadra che può accedere al turno successivo». Si riparte dal 2-1 dell’Allianz Arena a favore del club nerazzurro.