Moviola Verona-Inter: unica valutazione sul gol annullato a Lukaku

Verona-Inter moviola

Verona-Inter ha avuto Piero Giacomelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quattordicesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Trieste, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VERONA-INTER, PRIMO TEMPO – Piero Giacomelli voto 7. Dirige senza particolari problemi, e non era facile. Al 29′ primo giallo: Lautaro Martinez va via a centrocampo a Pawel Dawidowicz che lo ferma, col difensore del Verona che si fa pure male nell’occasione e deve uscire. Un colpo poi lo prende anche Eddie Salcedo, fortuito dopo un contrasto con Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Le tante interruzioni portano a tre minuti di recupero a fine primo tempo, dove ci sono ben due ammonizioni (insolito) oltre il 45′. Una è per Brozovic (entra in diffida), che ferma irregolarmente Mattia Zaccagni, l’altra per quest’ultimo che rifila un pestone sulla caviglia destra a Nicolò Barella.

MOVIOLA VERONA-INTER, SECONDO TEMPO – La partita non si scalda mai, nonostante arrivino i gol su cui non c’è nulla da discutere. Al 74′ minima trattenuta di Giangiacomo Magnani su Romelu Lukaku che cade a terra e chiede timidamente un rigore, ma non può esserci nulla. Cinque minuti dopo l’attaccante dell’Inter subisce fallo dallo stesso avversario, che prende il giallo. Così come nel primo tempo ci sono tre minuti di recupero alla fine, e proprio in chiusura l’unico vero mezzo episodio da moviola. Sull’ultimo contropiede Achraf Hakimi va via da solo e serve Lukaku che segna a porta vuota, ma Giacomelli annulla. Perché? Il belga ha toccato Magnani col braccio facendolo cadere, fuori area e a palla lontana. Un fallo inutile ma che oggettivamente c’è, giusto segnalarlo (senza aiuto VAR). Ma non c’è nemmeno il tempo per discuterne, perché subito dopo arriva il triplice fischio.