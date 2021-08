Moviola Verona-Inter: Manganiello e Irrati si perdono un rigore enorme

Verona-Inter ha avuto Gianluca Manganiello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA VERONA-INTER, PRIMO TEMPO – Gianluca Manganiello voto 4.5. Si perde l’episodio principale della partita e questo non può che stangarlo. Comincia risparmiando un giallo a Federico Ceccherini, che al 16′ va col piede a martello su Milan Skriniar poi lo ritrae in tempo (altrimenti sarebbe stato da espulsione) ma entra lo stesso duro. Al 28′ la prima ammonizione è per Giangiacomo Magnani, in netto ritardo su Edin Dzeko. Ceccherini rischia ancora il cartellino al 32′, per uno scontro più verbale che fisico con Nicolò Barella dopo un fallo subito da quest’ultimo. Gol annullato all’Inter al 39′, ma Lautaro Martinez colpisce sullo stomaco Lorenzo Montipò ed è automaticamente fallo.

MOVIOLA VERONA-INTER, SECONDO TEMPO – Subito gol dell’Inter, stavolta buono, con minime proteste ingiustificate del Verona. Martin Hongla crolla a terra dopo aver involontariamente prolungato la rimessa di Ivan Perisic verso Lautaro Martinez, ma non c’è alcuna irregolarità da parte di Dzeko. Al 57′ ammonito proprio l’autore del gol dell’1-1, per un intervento in scivolata su Ivan Ilic. All’ora di gioco però proprio Lautaro Martinez subirebbe un fallo, evidente, da rigore di Hongla: si riparte invece da rimessa dal fondo. Perché? Manganiello è coperto da Matteo Cancellieri, c’è un’inquadratura dal basso dove si vede che si sposta lateralmente ma il contatto è già avvenuto. Il tocco avviene piede su piede, è rigore colossale. Invece l’arbitro non viene richiamato al VAR (e qui la responsabilità pesante è di Massimiliano Irrati al monitor) e l’ingiustizia rimane. Bravo Matteo Darmian a tenere in campo il pallone (con l’assistente accanto) nell’azione che porta all’1-2.