Moviola Udinese-Inter: Valeri troppi cartellini, sull’1-1 proteste insensate

Udinese-Inter ha avuto Valeri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 3-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 2, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA UDINESE-INTER, PRIMO TEMPO – Paolo Valeri voto 5. Troppe incongruenze e un dato che stride tantissimo: sette ammonizioni su ventiquattro falli, troppe. Netta la punizione dell’illusorio gol dell’Inter, fallo di Nehuén Pérez su Matteo Darmian. Il primo giallo arriva ad Alessandro Bastoni al 13′, perde palla su scriteriata costruzione dal basso con Beto e trattiene Roberto Pereyra. Quest’ultimo al 21′ fa ammonire pure Henrikh Mkhitaryan, con Simone Inzaghi che li cambia poco dopo. Nel frattempo però pareggia l’Udinese: sulla punizione chiesto un fallo su Edin Dzeko, ma non c’è nulla. Proteste piuttosto incomprensibili. Al 34′ Beto crolla appena entrato in area con Denzel Dumfries, ai limiti della simulazione. Nel recupero ammonito anche Darmian, gamba sì alta ma prende palla: all’inizio Valeri alza il braccio come se fosse gioco pericoloso (e nel caso il provvedimento disciplinare non sarebbe previsto), poi la battuta è di prima.

MOVIOLA UDINESE-INTER, SECONDO TEMPO – Continuano a piovere i gialli, in rapida successione per Destiny Udogie, Rodrigo Becao e il diffidato Marcelo Brozovic (scivolata su Walace, evitabile). In mezzo gol annullato a Edin Dzeko, già dall’assistente, in fuorigioco sull’assist di Nicolò Barella. Al 58′ graziato Jean-Victor Makengo, niente giallo pur fermando di mano un contropiede dell’Inter. Chiede rigore l’Udinese al 73′, ma il rinvio di Danilo D’Ambrosio su Milan Skriniar non può essere punibile a prescindere da dove la tocchi. In fuorigioco Lautaro Martinez al 91′ poi a contatto con Marco Silvestri, dove viene dato fallo in attacco (discutibile). Si perdono due minuti, recupera trentacinque secondi ma già a partita chiusa.