Moviola Udinese-Inter: Maresca parziale e casalingo. Arslan e Samir salvati

Udinese-Inter ha avuto Fabio Maresca come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Napoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA UDINESE-INTER, PRIMO TEMPO – Fabio Maresca voto 4. Direzione di gara sconcertante, tutta a favore dell’Udinese. Dopo cento secondi Alessandro Bastoni rinvia addosso a Rodrigo de Paul che tocca anche di braccio, giusto fischiare fallo. Gol annullato all’Inter all’8′: Lautaro Martinez è in fuorigioco sul lancio di Stefan de Vrij. Due minuti dopo ammonito Tolgay Arslan per un fallo da dietro su Arturo Vidal da posizione centrale. Decisione ineccepibile, peccato che al 26′ manchi il secondo giallo al centrocampista che, una volta saltato, ferma Romelu Lukaku con un chiaro fallo tattico. Luca Gotti, ricevuto il regalo, lo sostituisce al 33′ dimostrando che l’errore arbitrale era palese.

MOVIOLA UDINESE-INTER, SECONDO TEMPO – Rischia molto pure Samir, ammonito al 37′, per un paio di interventi al limite a inizio ripresa. Uno, sul ginocchio di Achraf Hakimi sulla linea di fondo al 58′, incredibilmente non è nemmeno fallo. Al 77′ minima trattenuta di Sébastien De Maio su Lukaku, non c’è nulla così come sulla successiva caduta (sempre in area) di Hakimi. All’83’ assurda ammonizione a Stefano Sensi, con Kevin Lasagna che commette fallo prima su Nicolò Barella e poi sull’altro centrocampista, prendendosi invece la punizione a favore senza motivo. Due minuti dopo invece Barella evita il giallo, in ritardo su Rolando Mandragora (è diffidato). Espulso Antonio Conte al 91′ per proteste (prima giallo, poi rosso) dopo quattro minuti di recupero (pochi) e un altro fischio a caso a premiare De Paul. E la frase di Maresca riportata a fine partita, se confermata, è gravissima e inaccettabile (vedi articolo).