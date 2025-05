Moviola Torino-Inter: per La Penna due sospensioni, rigore netto

Torino-Inter ha avuto La Penna come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA TORINO-INTER, PRIMO TEMPO – Le difficoltà principali della partita sono… esterne. Come dopo due minuti, quando deve interrompere fino al 6’ per un problema capitato a un tifoso sugli spalti. Primo giallo al 25’, per Carlos Augusto che ferma Nikola Vlasic. Situazione che si ripete, con lo stesso provvedimento, al 43’ per un fallo di Yann Bisseck su Eljif Elmas. Passano pochi secondi e arriva una nuova sospensione, stavolta per circa due minuti, a causa della pioggia. Necessario fare un controllo del campo, per vedere il rimbalzo del pallone, prima di poter riprendere e far giocare gli inevitabili sei minuti di recupero.

Moviola Torino-Inter: per l’arbitro La Penna voto 6,5

MOVIOLA TORINO-INTER, SECONDO TEMPO – Si torna a giocare dopo circa mezz’ora, sempre per il maltempo. Appena si riprende subito rigore per l’Inter, con un fallo palese di Vanja Milinkovic-Savic su Mehdi Taremi. Anche giallo per il portiere del Torino, perché l’iraniano era in area e saltandolo poteva segnare. Nuova ammonizione al 56’, Nicola Zalewski ferma una ripartenza avversaria non facendo giocare il pallone a Gvidas Gineitis. Clamoroso l’intervento di Hakan Calhanoglu al 78’, di difficoltà altissima su Vlasic perché un minimo di tempistica sbagliata e sarebbe stato rigore. Invece il turco abbranca nettamente il pallone e l’intervento è pulito. Passano una decina di minuti e, su cross di Cristiano Biraghi, respinge Denzel Dumfries col braccio a chiudersi per evitare di rischiare il rigore. Nel secondo dei tre minuti di recupero gol annullato al Torino, Adam Masina prima di segnare in rovesciata spinge giù con entrambe le braccia Kristjan Asllani.