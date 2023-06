Moviola Torino-Inter: Fabbri chiude con poche polemiche, rischia Singo

Torino-Inter ha avuto Fabbri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentottesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Ravenna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA TORINO-INTER, PRIMO TEMPO – Michael Fabbri voto 6. Nonostante per il Torino questa partita avesse delle necessità di classifica fila via senza polemiche, nonché senza frustrazione dei padroni di casa per il risultato negativo. A metà frazione occasione per Denzel Dumfries nata da un angolo contestato, ma sul cross di Lautaro Martinez deviato da Perr Schuurs la parata di Vanja Milinkovic-Savic avviene quando il pallone ha superato del tutto la linea. Si lamenta Lautaro Martinez al 44’, perché a palla lontana Wilfried Singo lo trattiene e lo fa cadere. Fabbri non fischia nulla e si limita a redarguire l’attaccante dell’Inter, ma in realtà qualcosa c’era.

MOVIOLA TORINO-INTER, SECONDO TEMPO – Il primo cartellino giallo di una partita molto corretta arriva al 50’, per Hakan Calhanoglu che entra in scivolata e colpisce Alessandro Buongiorno. Come spesso succede, è il preludio a un cambio da parte di Simone Inzaghi. Ammonizioni in parità al 58’, quando proprio Singo ferma Nicolò Barella (da pochi minuti in campo) che se ne stava andando via sulla destra in maniera pericolosa. Dieci minuti più tardi identica sorte a Robin Gosens, scivolata fuori tempo proprio su Singo che l’aveva saltato. A un quarto d’ora dal termine contrasto fra Marcelo Brozovic e Ivan Ilic poco fuori dall’area di rigore, Fabbri lascia proseguire. Il Torino protesta molto (ma non era nulla di così eclatante), ne fa le spese Ivan Juric ammonito per le eccessive lamentele. Mezza reazione di Raoul Bellanova, trattenuto ancora da Singo a palla lontana: rischiano il giallo entrambi, per Singo sarebbe stato il secondo.