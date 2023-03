Moviola Spezia-Inter: i rigori ci sono, sfortuna Lukaku sul gol annullato

Spezia-Inter ha avuto Marinelli come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Tivoli, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SPEZIA-INTER, PRIMO TEMPO – Livio Marinelli voto 7. Dà tre rigori e, nonostante le forti proteste in campo, c’è poco da eccepire. Prima ammonizione al 6′, per Emmanuel Gyasi che tira giù Matteo Darmian una volta superato sulla fascia destra. Poco dopo Denzel Dumfries entra in area ed è affrontato da Mattia Caldara, si prosegue ma c’è poi un check molto lungo e richiamo al VAR. Il fatto che il difensore dello Spezia prenda (anche) la palla è ininfluente, l’intervento è brutto e pericoloso ma soprattutto sicuramente punibile. Rigore inevitabile e giallo, rischia pure qualcosa di più per il piede a martello. Non respinge di braccio, ma col fianco, Ethan Ampadu su cross di Alessandro Bastoni al 45′.

MOVIOLA SPEZIA-INTER, SECONDO TEMPO – Appena iniziata la ripresa gol annullato all’Inter, nella serata nera di Lautaro Martinez che stavolta aveva sì superato Bartlomiej Dragowski di testa. Il fuorigioco non è del numero 10 bensì di Romelu Lukaku a inizio azione, c’è con la spalla e parte del corpo. Il terzo e ultimo ammonito (tutti dello Spezia) arriva al 71′, Dimitris Nikolaou per aver fermato una ripartenza. Poi ancora rigore all’Inter, stavolta senza necessità di andare al monitor. Molto ingenuo Salva Ferrer nel calciare Denzel Dumfries anziché il pallone, non c’è molto da discutere. Peccato che tempo tre minuti e proprio Dumfries faccia il disastro capitale, andando senza senso col petto addosso a Viktor Kovalenko. È rigore pure questo, perché si disinteressa del pallone e prende l’avversario. Marinelli lascia correre perché lo Spezia sta segnando, fischia dopo il palo.