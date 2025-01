Moviola Sparta Praga-Inter: gol annullato, fuorigioco di un’unghia!

Sparta Praga-Inter ha avuto Hernandez Hernandez come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la settima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione spagnola, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SPARTA PRAGA-INTER, PRIMO TEMPO – Esagera troppo per una partita che aveva ben poco da dire a livello disciplinare. Come al 6′, quando Denzel Dumfries va addosso a Qazim Laçi in area: il rigore non esiste mai, al massimo può essere fallo in attacco. Invece Alejandro Hernandez Hernandez fischia sì, ma simulazione e ammonisce l’olandese. Discutibile: vero che si lascia andare, ma più che altro sbaglia nel contrasto. Regolari invece le posizioni sul gol di Lautaro Martinez. Al 39′ duello fra Victor Olatunji e Stefan de Vrij, col primo che sbraccia: punito invece il fallo (successivo) del secondo, evidentemente ritenuto più plateale.



Moviola Sparta Praga-Inter: per l’arbitro Hernandez Hernandez voto 5,5

MOVIOLA SPARTA PRAGA-INTER, SECONDO TEMPO – Il giallo Olatunji lo prende al 52′, dopo aver commesso un fallo su Dumfries. Sembra più per le proteste che per l’intervento irregolare. Passano quattro minuti e Veljko Birmancevic cade in area, ma Henrikh Mkhitaryan con la punta sposta prima il pallone. L’attaccante dello Sparta Praga resta a lungo a terra, ma la giocata è corretta e non c’è rigore. Al 59′ raddoppierebbe l’Inter, con Dumfries su assist di Federico Dimarco. Invece, dopo un check lungo due minuti e mezzo, il gol viene annullato: fuorigioco. È millimetrico, con la punta dello scarpino sinistro, ma ovviamente il regolamento è questo e non si può fare niente. Giallo a Kristjan Asllani che allarga entrambe le braccia con Michal Sadilek, anche qui forse un po’ eccessivo visto che non carica il colpo. Sull’ultimo pallone Ermal Krasniqi ferma la ripartenza di Carlos Augusto ed è ammonizione pure qui.