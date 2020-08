Moviola Siviglia-Inter: Makkelie pessimo, sul rigore Diego Carlos era rosso

Siviglia-Inter ha avuto Danny Makkelie come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale di UEFA Europa League 2019-2020 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SIVIGLIA-INTER – Danny Makkelie voto 3. Un arbitro scarso, inadeguato e parziale che poco ha a che fare con l’importanza di una partita del genere. Dopo due minuti e mezzo Romelu Lukaku scappa via a Diego Carlos, che lo placca prima fuori e poi dentro l’area. Rigore netto, colore del cartellino sbagliato: il difensore brasiliano si disinteressa del pallone, non c’erano compagni in zona e la chiara occasione da gol era nitida, doveva essere espulso. Da lì in avanti comincia un arbitraggio vergognosamente a senso unico: fischia tutto solo al Siviglia. Al quarto d’ora ancora il miracolato Diego Carlos tocca di mano in area, Makkelie lascia proseguire e il VAR (ce n’erano quattro!) non interviene. Avesse dato un altro rigore all’Inter non ci sarebbe stato molto da dire, invece arriva un’ammonizione per Antonio Conte che litiga con Éver Banega (lui graziato, ammonito al 45′). Poco dopo cade Lautaro Martinez in area, stavolta non c’è niente. Partita tesissima, molto per colpa dell’arbitro che dirige a senso unico innervosendo i giocatori. Al 49′ Joan Jordan trattiene Nicolò Barella per la maglia: incredibilmente manca il giallo. E sì che, sulla punizione che porta al 3-2, un intervento uguale di Roberto Gagliardini sì che la vede l’ammonizione. In gioco Lukaku (parte dalla sua metà campo) quando fallisce il 2-3. Dall’80’ in poi non si gioca più, i cartellini per perdita di tempo però non esistono e il Siviglia fa quello che vuole, impunito. Niente episodi da moviola nel finale di Siviglia-Inter, si chiude dopo sei minuti di recupero (giocati poco).