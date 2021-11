Moviola Sheriff-Inter: con Zwayer tutto liscio, primo gol causato solo da loro

Sheriff-Inter ha avuto Felix Zwayer come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 e finito 1-3. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione tedesca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SHERIFF-INTER, PRIMO TEMPO – Felix Zwayer voto 7. La partita fila via tranquilla, tanto che in totale dà due minuti di recupero (un classico in Germania fino a pochi anni fa). Al 23′ l’unica minima sbavatura: Sébastien Thill si allunga palla, va in scivolata a contrasto con Arturo Vidal e lo Sheriff si ritrova una punizione in regalo. Era tutto buono e l’Inter sarebbe andata in contropiede in superiorità numerica nella metà campo avversaria. Al 28′, da corner, Lautaro Martinez calcia sul primo palo trovando Cristiano da Silva a murare col braccio attaccato al corpo. Due gialli, corretti, a Edmund Addo (sulla caviglia di Lautaro Martinez) e Matteo Darmian (intervento evitabile su Cristiano). Quest’ultimo, come accaduto più volte, porta Simone Inzaghi a cambiarlo nell’intervallo per non rischiare.

MOVIOLA SHERIFF-INTER, SECONDO TEMPO – Al 51′ Cristiano abbatte Denzel Dumfries e anche lui si prende l’ammonizione. Il gol del vantaggio dell’Inter nasce da uno scontro fra lo stesso Cristiano e Gustavo Dulanto, senza che Vidal faccia qualcosa: azione validissima. Nel giro di un paio di minuti arrivano altri due cartellini gialli, entrambi per proteste, a giocatori dello Sheriff: Dimitris Kolovos prima e Fernando Costanza poi. Al 67′ invece deve spenderlo Milan Skriniar, per dover fermare Frank Castaneda in un contropiede con l’Inter sbilanciata. Il definitivo 1-3 arriva a seguito di una punizione, concessa per un fallo sulla fascia destra da parte di Andrea Ranocchia. Pochi secondi (e un tiro moldavo) dopo la ripresa del gioco il fischio finale, senza dover allungare il recupero (non ce n’era bisogno).