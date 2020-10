Moviola Shakhtar Donetsk-Inter: su Lukaku ancora ignorato un rigore

Shakhtar Donetsk-Inter ha avuto Georgi Kabakov come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione bulgara, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SHAKHTAR DONETSK-INTER – Georgi Kabakov voto 5. Ennesimo arbitraggio che lascia l’amaro in bocca all’Inter in questo inizio di stagione. Al 18′ palla di Achraf Hakimi per Nicolò Barella, che rientra e si fa parare il tiro da Anatoliy Trubin: solo dopo l’assistente segnala fuorigioco. Posizione dubbia, giusto attendere la fine dell’azione perché in caso di gol il VAR avrebbe potuto controllare. Al 29′ Stefan de Vrij entra in ritardo su Manor Solomon: poteva starci il giallo. Lo prende invece Arturo Vidal al 64′ sul nulla, perché Dodò non viene nemmeno sfiorato. Il terzino destro dello Shakhtar Donetsk nel secondo tempo si vede fischiare qualsiasi cosa, senza motivo. A un quarto d’ora dal termine il principale episodio da moviola di Shakhtar Donetsk-Inter: Valeriy Bondar cintura e tocca con la gamba Romelu Lukaku, che cade e non riesce a concludere. Sarebbe rigore, ma l’arbitro non interviene e il VAR, come troppo spesso succede “a favore” dei nerazzurri, resta spento. Se sulle braccia poco poteva valutare sulle gambe qualcosa in più c’era, come col Genoa sabato. All’88’ altro regalo a Dodò, che si tuffa perdendo palla con Ivan Perisic ed è omaggiato di una punizione. Poteva starci un minuto in più di recupero, ma qui cambia poco.