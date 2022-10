Moviola Sassuolo-Inter: Sozza pulito e preciso, sullo 0-1 Dionisi inventa

Sassuolo-Inter ha avuto Sozza come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SASSUOLO-INTER, PRIMO TEMPO – Simone Sozza voto 7. Non sbaglia praticamente nulla e smorza in poco tempo le proteste in campo. Ne abbozzano alcune i giocatori del Sassuolo al 4′, ma sul tiro di Armand Laurienté la respinta di Nicolò Barella è di faccia e non di mano. Giusto poi fermare il gioco, per il colpo alla testa subito dal centrocampista dell’Inter rimasto a terra in una posizione di campo pericolosa. Al 19′ primo cartellino, per Kristjan Asllani che trattiene Emil Ceide una volta saltato. Due minuti dopo stessa sorte a Gian Marco Ferrari, che perde palla e blocca Edin Dzeko. Tutto regolare sullo 0-1, con sponda di spalla di Denzel Dumfries. Alessio Dionisi millanta un “fallo prima” (vedi articolo), ma non c’è nulla (nemmeno sull’azione precedente, che porta al corner).

MOVIOLA SASSUOLO-INTER, SECONDO TEMPO – Al 55′ spende il giallo Danilo D’Ambrosio per fermare lo scatenato Laurienté, fa bene. Simone Inzaghi non attende e lo cambia tre minuti dopo. Col nuovo assetto difensivo dell’Inter il Sassuolo pareggia subito, è Federico Dimarco a tenere in gioco Rogério dal cui cross nasce l’1-1 di Davide Frattesi. Giallo ad Abdou Harroui, appena entrato, per un fallo a palla già scaricata da Lautaro Martinez. Su quest’ultimo Andrea Consigli compie un miracolo un attimo prima dell’1-2, respingendo il colpo di testa sulla linea (qualcuno grida al gol ma esagerando). Altri cartellini nel finale, tutti corretti, ce n’è anche uno per Simone Inzaghi che esce dall’area tecnica (89′). Quattro minuti di recupero allungati di ulteriori trenta secondi per alcune interruzioni del gioco.