Moviola Salisburgo-Inter: Gozubuyuk bravissimo! Rigore? Una parata

Red Bull Salisburgo-Inter ha avuto Gozubuyuk come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA RED BULL SALISBURGO-INTER, PRIMO TEMPO – Serdar Gozubuyuk voto 7,5. Azzecca tutto ed è bravo anche nelle piccole cose, ossia giudicare calci d’angolo e persino rimesse laterali contese. A metà primo tempo, su un angolo per il Red Bull Salisburgo, cade in area Roko Simic a contatto con Carlos Augusto ma c’è troppo poco. Quattro minuti dopo (26′) il primo giallo, a Yann Bisseck che entra in scivolata su Andreas Ulmer quando quest’ultimo ha già fatto partire un tiro-cross. Qualcuno dagli spalti chiede rigore al 36′, ma Bisseck è bravissimo a intervenire in anticipo su Karim Konaté mettendo in corner.

MOVIOLA RED BULL SALISBURGO-INTER, SECONDO TEMPO – Arrivano subito altri cartellini, al 49′ per Hakan Calhanoglu che entra male su Oscar Gloukh e al 51′ per Strahinja Pavlovic in scivolata su Davide Frattesi a palla già scaricata. Lo stesso Gloukh il giallo se lo prende a un quarto d’ora dalla fine, quando sulla linea laterale colpisce in ritardo Frattesi. All’80’ prima richiesta di rigore per l’Inter, contropiede e assist per Marcus Thuram che in dribbling si scontra con Lucas Gourna-Douath. Il contatto c’è ed è evidente, per Gozubuyuk è tutto regolare e fa proseguire. I dubbi restano (senza replay immediati), l’azione prosegue e dopo due minuti senza interruzione del gioco prende la traversa Lautaro Martinez. Poi all’84’ su tiro di Nicolò Barella para Mads Bidstrup e il rigore è netto, ci vogliono un paio di secondi per assegnarlo forse dopo consulto con l’assistente. Al 93′ Nene Dorgelles si lancia in area: quasi da simulazione.