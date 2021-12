Moviola Roma-Inter: stavolta all’Olimpico per Di Bello fila tutto liscio

Roma-Inter ha avuto Marco Di Bello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sedicesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ROMA-INTER, PRIMO TEMPO – Marco Di Bello voto 6. Terza volta consecutiva che arbitra questa sfida sempre all’Olimpico, nelle precedenti aveva fatto due evidenti errori contro l’Inter ma stavolta il risultato mai in discussione rende tranquilla anche la sua prova. Manca subito un giallo per Nicolò Zaniolo (ammonito nella ripresa), al 2′ per aver sbracciato su Hakan Calhanoglu. Al 32′ protesta, più il pubblico che la Roma, su un cross deviato respinto da Danilo D’Ambrosio ma non c’è nulla che possa far pensare a un rigore. Il primo ammonito è Roger Ibanez, tocco da dietro al 37′ sul piede sinistro di Joaquin Correa lanciato in contropiede. Dopo il fischio finale del primo tempo scintille fra Bryan Cristante e Hakan Calhanoglu, ben sedate in pochi istanti da Di Bello senza ricorrere ai cartellini.

MOVIOLA ROMA-INTER, SECONDO TEMPO – Un minuto e prende il giallo Nicolò Barella, ma è una follia: colpisce solo il pallone, mai Marash Kumbulla che fa una sceneggiata assurda. Il replay mostrato subito dopo evidenzia l’abbaglio e la clamorosa simulazione. Regolare l’intervento di Chris Smalling al limite dell’area su Correa, quando il Tucu si fa male ed esce. Cinque minuti dopo sul subentrato Alexis Sanchez entra abbastanza duro da dietro Gianluca Mancini, ammonito anche lui. Zaniolo il giallo lo prende al 76′, si lamenta José Mourinho ma più che per il provvedimento disciplinare (ci stava) per l’ingenuità del suo giocatore, diffidato come Mancini (salteranno lo Spezia). Due minuti dopo sempre Zaniolo chiede un rigore su uscita alta di Samir Handanovic: non c’è nulla.