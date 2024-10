Moviola Roma-Inter: Massa pessimo! Assurdo sorvolare su Thuram

Roma-Inter ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’ottava giornata di Serie A 2024-2025 e finito 0-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Imperia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ROMA-INTER, PRIMO TEMPO – Davide Massa si perde la situazione principale della partita, e non è certo l’unico errore. Prima situazione al 17′, Manu Koné proprio al limite dell’area si getta a terra con Alessandro Bastoni, ma non c’è contatto. Alla mezz’ora invece Marcus Thuram prende il tempo proprio a Koné che lo sbilancia leggermente, solo che è il successivo tocco di Bryan Cristante a farlo cadere. Quest’ultimo lo colpisce con lo stinco sinistro sul polpaccio destro, appena fuori area: l’intervento è netto, Massa non solo sbaglia ma fa pure il cenno che non c’è niente. Doveva intervenire il VAR Marco Di Bello, era rosso per fallo con chiara occasione da gol. Ne fa le spese Simone Inzaghi, ammonito poco dopo (e poco dopo un folle pallone chiamato fuori a Davide Frattesi dal primo assistente).

Moviola Roma-Inter: per l’arbitro Massa voto 4



MOVIOLA ROMA-INTER, SECONDO TEMPO – Ammonito Nicolò Barella per proteste dopo un fallo di Bastoni su Paulo Dybala, evitabile. Un minuto dopo intervento duro di Cristante su Thuram, arriva il giallo ma come detto il centrocampista della Roma doveva da tempo essere già fuori. Non c’è nessun tocco di Frattesi su Nicola Zalewski, che scivola da solo avviando l’azione che porta al gol partita dell’Inter. Al 67′ Massa tocca il pallone “fermando” Niccolò Pisilli, scodella lasciando il possesso alla Roma ma Cristante sbaglia e lo regala a Frattesi. Tuttavia l’arbitro fa ripetere e fa arrabbiare tutti. Un minuto dopo errore di Matteo Darmian, fallo su Zalewski e giallo. Ammonito nel finale anche Joaquin Correa, che impedisce a Mile Svilar di rinviare rapidamente.