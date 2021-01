Moviola Roma-Inter: altro rigore negato, il VAR non esiste? Dubbi sul 2-2

Condividi questo articolo

Roma-Inter ha avuto Marco Di Bello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2020-2021 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Brindisi, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA ROMA-INTER, PRIMO TEMPO – Marco Di Bello voto 4.5. Aveva fatto danni l’anno scorso, sempre in Roma-Inter, e sarebbe stato meglio non riproporlo. Al 13′ sponda di Lautaro Martinez per Romelu Lukaku con miracolo di Pau Lopez: Leonardo Spinazzola tiene in gioco il belga. Regolare il recupero di Jordan Veretout che avvia l’azione dell’1-0: prende palla, non Nicolò Barella. Al 38′ chiede un rigore Arturo Vidal, ma Chris Smalling non tocca con la mano. Un minuto dopo gol annullato all’Inter, Lautaro Martinez è in netto fuorigioco sull’assist di Lukaku. Quest’ultimo viene ammonito al 43′ in maniera assurda: entra in scivolata e prende in pieno il pallone, non Smalling. Era regolare, stessa dinamica dell’intervento di Veretout.

MOVIOLA ROMA-INTER, SECONDO TEMPO – Manca un rigore all’Inter al 52′: su cross di Lukaku Lautaro Martinez calcia e Pau Lopez fa un miracolo. Al momento del tiro Roger Ibanez lo travolge (e l’argentino resta dolorante un paio di minuti), il fallo è evidente e il pallone era ancora in gioco quindi non conta che avesse già concluso (al Milan ne sono stati dati due così). Al VAR c’è Paolo Silvio Mazzoleni che non interviene: perché? Non si capisce chi tocchi fra Spinazzola e Achraf Hakimi nel contrasto che porta all’angolo dell’1-1: sembra il difensore della Roma. Protesta Henrikh Mkhitaryan che tira e solo dopo va a contrasto con Hakimi (74′), qui non c’è niente. Più di un dubbio sul gol del 2-2: Gianluca Mancini allarga il braccio destro e colpisce Milan Skriniar, ma il VAR evidentemente esiste solo contro l’Inter…