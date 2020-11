Moviola Real Madrid-Inter: Turpin casalingo, su Hakimi dubbi di fallo

Real Madrid-Inter ha avuto Clément Turpin come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la terza giornata del Gruppo B di Champions League 2020-2021 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione francese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA REAL MADRID-INTER – Clément Turpin voto 5.5. Fischia quasi tutto al Real Madrid, non sempre correttamente, e ben poco all’Inter. Al 25′ il gol dell’1-0 nasce da un orripilante (e ingiustificabile) retropassaggio di Achraf Hakimi. Nella circostanza Ferland Mendy lo spinge anche, non sarebbe stato uno scandalo dare fallo. Di certo, però, il VAR non poteva intervenire. Poteva starci un’ammonizione per Alessandro Bastoni, che al 71′ ferma Vinicius Junior per evitare altri guai con la squadra mal posizionata. Un minuto dopo lo prende Nicolò Barella per proteste, contestando una rimessa che effettivamente sembrava dell’Inter. All’82’ Rodrygo controlla aiutandosi poi con il braccio al limite dell’area, manca un calcio di punizione dalla lunetta. Real Madrid-Inter non ha, a dirla tutta, particolari episodi da moviola: si chiude con tre minuti di recupero, aumentati di appena tre secondi (uno scherzo) nonostante al 92′ arrivi un cartellino giallo a Thibaut Courtois per la sua ennesima perdita di tempo prima di un rinvio dal fondo.