Moviola Real Madrid-Inter: Brych generoso con loro, su Barella danno altrove

Real Madrid-Inter ha avuto Felix Brych come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la sesta giornata del Gruppo D di Champions League 2021-2022 e finito 2-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione tedesca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA REAL MADRID-INTER, PRIMO TEMPO – Felix Brych voto 5. Doverosa premessa: il giudizio insufficiente non è per l’espulsione ma per la gestione generale della gara. Peraltro era la sua ultima in Europa, perché a fine 2021 lascerà la carica di internazionale. Dopo due minuti Vinicius Junior ha la prima chance con tiro deviato da Milan Skriniar, si riparte da rimessa dal fondo. All’8′ Dani Carvajal trattiene un attimo Nicolò Barella che cade ma è un qualcosa di troppo leggero per pensare al rigore. Poteva starci invece l’ammonizione per simulazione a Vinicius Junior, che si butta pleatealmente con Denzel Dumfries che toglie la gamba. Al 36′ Carvajal è in posizione regolare, tenuto in gioco da Ivan Perisic, quando poi Luka Jovic prende l’esterno della rete.

MOVIOLA REAL MADRID-INTER, SECONDO TEMPO – Il primo giallo arriva a Danilo D’Ambrosio: giusto, intervento da dietro su Vinicius Junior. Poi al 62′ l’episodio discusso: Éder Militao spinge Barella sui tabelloni pubblicitari, quest’ultimo da terra ha uno scatto di rabbia e gli rifila un pugno sul polpaccio. Si accende una rissa, sedata dopo qualche secondo, e arrivano un’ammonizione per il difensore del Real Madrid e un’espulsione per il centrocampista dell’Inter. Giusto così? A termini di regolamento sì, poi magari con altre squadre sarebbe stato giallo per entrambi. Di certo l’errore grosso è di Barella che non doveva reagire così, espulsione stupida e si spera che non aumenti il danno con le giornate di squalifica. Brych poteva sorvolare sull’ammonizione ad Alessandro Bastoni (fallo su Luka Jovic a centrocampo), chiude poi senza recupero.