Moviola PSG-Inter: la difesa tiene in gioco chiunque, Barella causa il 2-0

PSG-Inter ha avuto Kovacs come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale di Champions League 2024-2025 e finito 5-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione rumena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA PSG-INTER, PRIMO TEMPO – Qualche sbavatura, ma cosa si può dire a un arbitro su un 5-0 dove non c’è mezza recriminazione? Nulla, ecco. Sull’1-0 qualcuno spera in un fuorigioco, ma è buono sia Desiré Doué pescato da Vitinha sia l’ex Achraf Hakimi sull’assist vincente. Il 2-0 è inaccettabile a ogni livello, con Nicolò Barella che prova a proteggere palla per avere un calcio d’angolo, William Pacho che gliela ruba e fa ripartire il PSG per il 2-0. Una roba che sarebbe da censura anche al torneo fra amici, dove giochi con tutte le maglie diverse e paghi il campo. Mischia in area su corner per il PSG al 32′, va a contrasto Francesco Acerbi con Marquinhos ma non c’è niente.

Moviola PSG-Inter: per l’arbitro Kovacs voto 6

MOVIOLA PSG-INTER, SECONDO TEMPO – In una delle pochissime volte in cui Marcus Thuram riesce ad andare via a un avversario entra duro Pacho, manca il giallo. Che arriva invece per la scivolata di Nicola Zalewski, appena entrato, su Fabian Ruiz al 56′. Due minuti dopo ennesimo fallo di Pacho, sempre su Thuram, incredibile come il difensore venga di nuovo graziato. Si lamenta Simone Inzaghi e l’ammonizione se la prende l’allenatore dell’Inter. Mah. Lanciato in profondità, ovviamente in posizione regolare, Doué fa 3-0 e si toglie la maglia: qui il giallo è automatico. Rischia qualcosa in più dell’ammonizione Thuram al 69′, intervento brutto su Fabian Ruiz di pura frustrazione. Acerbi invece paga al 71′ non capendo molto del giropalla parigino. Regolari le posizioni di Khvicha Kvaratskhelia sul 4-0 e Senna Mayulu sul 5-0, con la difesa immobile. Niente recupero: doveroso.