Moviola Parma-Inter: Thuram, “gollonzo” con doppio tocco

Parma-Inter ha avuto Massa come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentunesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA PARMA-INTER, PRIMO TEMPO – Proteste da entrambe le parti che solo a tratti riesce a gestire. Al 15′ gol buono di Matteo Darmian: è Hernani a servire Federico Dimarco, già peraltro in posizione regolare di suo. Due minuti dopo duro Lautaro Valenti su Kristjan Asllani: vero che andava laterale, ma l’intervento (lo calcia in pieno) è brutto e poteva essere giallo. Era buona la posizione di Lautaro Martinez, che al 23′ si mangia lo 0-2 su tiro di Marcus Thuram. Prima ammonizione a Pontus Almqvist, al 28′ per fallo su Alessandro Bastoni che l’aveva superato e puntava la porta. Il raddoppio di Thuram vede un lungo check del VAR: non per la posizione regolare di Henrikh Mkhitaryan, quanto per un possibile tocco di mano. Le immagini non chiariscono del tutto, lui dice di no e sembra la prenda di coscia.

MOVIOLA PARMA-INTER, SECONDO TEMPO – Al 57′ Enrico Delprato supera Federico Dimarco che lo sgambetta, giallo inevitabile. E due minuti dopo il laterale dell’Inter esce. Ma prima del cambio chiede un rigore il Parma per caduta di Jacob Ondrejka, su cui Daniele Doveri fa proseguire. Il replay mostra un contrasto, probabilmente Mkhitaryan tocca prima il pallone. Appena sfiorato da Carlos Augusto, in area, Drissa Camara si butta e chiede invano un rigore che non esiste. Poi tanti gialli, iniziati da Nicola Zalewski all’89’ molto duro su Mateo Pellegrino (pericoloso, non avesse ritratto la gamba avrebbe rischiato il rosso). Quindi Delprato (92′, più per le proteste che per il fallo) e Joaquin Correa al 95′. Minuto dove un netto fallo di Camara su Zalewski a sinistra è ignorato.