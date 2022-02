Moviola Napoli-Inter: sul rigore de Vrij fa ancora danni, Doveri sul pezzo

Napoli-Inter ha avuto Daniele Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la venticinquesima giornata di Serie A 2021-2022 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 7. Per la terza volta in stagione arbitra l’Inter e per la quarta volta deve assegnare un rigore. Stavolta però è “contro”, ossia a favore del Napoli, ma non c’è molto da discutere. Dopo appena quattro minuti ennesima ingenuità del 2022 da incubo di Stefan de Vrij, che dà un calcio a Victor Osimhen e lo colpisce. La dinamica dell’azione fa pensare a un intervento sulla palla, invece è assolutamente sull’uomo e il rigore (dato al VAR) è netto. Al quarto d’ora contatto nell’area del Napoli, lontano dall’azione, fra Kalidou Koulibaly e Lautaro Martinez ma sembra casuale. Ammonito Lorenzo Insigne al 37′ per proteste, dopo aver chiesto un fallo cadendo troppo facilmente a contatto con Ivan Perisic.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Resta fermo un paio di minuti David Ospina infortunato, per un contrasto con Denzel Dumfries. L’olandese gli va addosso sgambettato (involontariamente, mai da pensare a una scorrettezza) da Koulibaly che aveva salvato in precedenza. Ammonito Marcelo Brozovic più per le proteste che per il fallo, giusto, su Piotr Zielinski: era diffidato, salterà il Sassuolo. Curioso che, in una gara ben diretta, gli unici due cartellini siano arrivati per delle lamentele e non per interventi irregolari. Al 69′ Samir Handanovic salva su Eljif Elmas, avesse segnato sarebbe dovuto intervenire il VAR perché era in fuorigioco sul tocco di Victor Osimhen. La posizione di quest’ultimo, invece, era buona a causa di una giocata (sbagliata) di de Vrij. Chiede un rigore Insigne al 79′, ma sul suo tiro Milan Skriniar respinge con il braccio attaccato al corpo.