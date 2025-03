Moviola Napoli-Inter: Dimarco fa giustizia dopo un rigore netto negato

Napoli-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA NAPOLI-INTER, PRIMO TEMPO – Come al solito ci si dimenticherà degli evidenti errori a sfavore, perché la narrazione è un’altra. All’11’ giallo palese negato ad Amir Rrahmani, in netto ritardo su Marcus Thuram. Giusto dare vantaggio, poi però manca il cartellino e anzi Lautaro Martinez viene richiamato per proteste. Cinque minuti dopo crolla Matteo Politano a terra, ma Alessandro Bastoni lo tocca laterale e non sul volto. Clamoroso però il rigore negato all’Inter al 20’, con Scott McTominay che travolge Denzel Dumfries sbagliando completamente il tempo dell’intervento. Errore incredibile, ma la “giustizia” è che poco dopo Billy Gilmour fa fallo su Henrikh Mkhitaryan ed è la punizione del gol dello 0-1. Protesta poi il Napoli al 32’, su tiro di Leonardo Spinazzola respinge Dumfries col braccio sinistro: lo salva il fatto di avere il corpo dietro.

Moviola Napoli-Inter: per l’arbitro Doveri voto 5,5

MOVIOLA NAPOLI-INTER, SECONDO TEMPO – Molte meno discussioni nella ripresa, dove di polemiche ce ne sono pochissime. Al 70’ Alex Meret e Dumfries arrivano sul pallone nello stesso momento, il rimpallo manda il pallone sul fondo e giusto far proseguire. Un minuto dopo manca un giallo evidente a Yann Bisseck, che sbraccia su McTominay. A gioco fermo Simone Inzaghi entra in campo per richiamare la squadra e l’ammonizione è inevitabile. Nel finale, dopo aver chiesto un fallo di mano (in attacco) di Joaquin Correa, dalla panchina del Napoli giallo al terzo portiere Nikita Contini per proteste. Con una curiosità: gli unici cartellini sono a un allenatore e a un giocatore non entrato in campo.