Moviola Monza-Inter: Pairetto sbaglia tanto nella ripresa

Monza-Inter ha avuto Pairetto come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Nichelino, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MONZA-INTER, PRIMO TEMPO – Luca Pairetto si perde dopo l’intervallo. Comincia la sua direzione in maniera piuttosto tranquilla, senza che ci siano grosse occasioni. Poi, al 21′, un fischio “strano” in area su controllo di palla di Marcus Thuram con la spalla destra segnalato con la mano. Da lì ci sono un paio di situazioni in cui magari avrebbe potuto essere più severo coi giocatori del Monza, che invece grazia più volte nel corso della ripresa. Dove i danni arrivano in maniera ben più copiosa ed evidente rispetto al primo tempo, soprattutto negli ultimi minuti in cui perde la partita di mano.

Moviola Monza-Inter: per l’arbitro Pairetto voto 5



MOVIOLA MONZA-INTER, SECONDO TEMPO – Al 61′ primo fischio a caso: Andrea Carboni commette fallo ripetuto su Denzel Dumfries, Pairetto non fischia e poi punisce l’esterno dell’Inter su Georgios Kyriakopoulos. Con l’olandese pure ammonito per proteste. A cinque minuti dal 90′ Warren Bondo si aggrappa a Dumfries, qui il giallo manca eccome. Subito dopo invece lo prende Dany Mota, evidente fallo su Benjamin Pavard sulla destra. Regolare l’1-1: sul filtrante di Joaquin Correa per Carlos Augusto c’è Pablo Marì a tenere in gioco quest’ultimo. E Dumfries è molto dietro la linea difensiva quando parte l’assist. Manca un giallo anche a Kyriakopoulos (89′), che porta via palla dopo una punizione. Al 90′ contrasto fra Dumfries e Bondo, dato fallo in attacco. Nell’ultimo minuto di recupero ferma il Monza con Matteo Pessina che andava in porta fischiando frettolosamente un fallo (netto, con giallo) di Pavard su Dany Mota, senza dare vantaggio.