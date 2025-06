Moviola Monterrey-Inter: 9 volte in fuorigioco con gol annullato

Monterrey-Inter ha avuto Sampaio come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione brasiliana, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MONTERREY-INTER, PRIMO TEMPO – Inter che comincia finendo più volte in fuorigioco, anche se in una circostanza la posizione di Carlos Augusto era regolare. Al 18’ cade in area Sebastiano Esposito e chiede un rigore, mentre Sergio Ramos protesta per la palla fuori sul cross: l’arbitro dà corner. Regolare il gol del Monterrey, non c’è fallo di Sergio Ramos sul troppo molle Alessandro Bastoni. Sempre l’autore dell’1-0 al 37’ si oppone a un colpo di testa di Benjamin Pavard, chiesto fallo di mano (e rigore) ma non è col braccio in opposizione. Regolare la posizione di Carlos Augusto sulla punizione di Kristjan Asllani che fa l’assist per l’1-1. A inizio recupero (quattro minuti) fallo al limite di Jorge Rodriguez su Henrikh Mkhitaryan e giallo.

Moviola Monterrey-Inter: per l’arbitro Sampaio voto 6

MOVIOLA MONTERREY-INTER, SECONDO TEMPO – Un intervento fuori tempo in scivolata, non certo una rarità per lui, porta a un giallo per Asllani a fine azione (61’). Passano sette minuti e segna Lautaro Martinez con un bel tocco morbido, ma è in fuorigioco (nove totali alla fine) sull’assist di Nicolò Barella. Protesta Marcus Thuram all’83’ quando cade al limite dell’area, ma Stefan Medina lo anticipa sul pallone ed è giusto dare corner. Barella trattiene Nelson Deossa a centrocampo, inevitabile il giallo (88’) anche se qualcuno del Monterrey chiedeva senza senso qualcosa di più. Nei sei minuti di recupero (uno o due in più ci stavano) corretto il contrasto di Bastoni su Deossa che stava calciando in area. Al 95’ ammonito Lautaro Martinez per proteste.