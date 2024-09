Moviola Manchester City-Inter: Nyberg grazia due gialli ma bene

Manchester City-Inter ha avuto Nyberg come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 0-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione svedese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MANCHESTER CITY-INTER, PRIMO TEMPO – Glenn Nyberg non ha troppi problemi e, nonostante alcune (a volte esagerate) proteste dell’altrimenti silenziosissimo pubblico dell’Etihad Stadium, se la cava. Nel primo quarto di gara da ravvisare solo due segnalazioni di fuorigioco, entrambe corrette. Al 29′ Josko Gvardiol salva su tiro di Matteo Darmian, dopo un rilancio di Ederson che sembrava avvenuto col pallone ancora in campo. Alla mezz’ora Kevin De Bruyne travolge Carlos Augusto, manca il giallo. Che arriva (unico della partita) al 33′ a Ruben Dias per un intervento duro su Piotr Zielinski. Vero che il difensore del Manchester City prende anche il pallone, ma l’imprudenza è evidente.

Moviola Manchester City-Inter: per l’arbitro Nyberg voto 6,5

MOVIOLA MANCHESTER CITY-INTER, SECONDO TEMPO – Protestano – di nuovo – i tifosi di casa all’ora di gioco su un’azione dell’Inter avviata da un recupero di Nicolò Barella, in realtà pulito su Ilkay Gundogan. E sbaglia pure la difesa ospite al 69′, quando chiede un fuorigioco dopo il tiro di Phil Foden bloccato da Yann Sommer. In realtà sia il numero 47 sia i suoi compagni in precedenza nell’azione erano tutti in posizione regolare. Così come era stato evitato il giallo a De Bruyne nel primo tempo avviene lo stesso nella ripresa con Barella, per un pestone ai danni di Jack Grealish. Due minuti dopo (76′) regolare la posizione di Denzel Dumfries sull’azione chiusa dal tiro alto di Henrikh Mkhitaryan. Ultimo episodio all’89’, quando Gundogan è in posizione dubbia (ma sembrava in gioco) quando colpisce di testa su un cross e para Sommer.