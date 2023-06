Moviola Manchester City-Inter: Marciniak convince molto poco

Manchester City-Inter ha avuto Marciniak come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la finale di Champions League 2022-2023 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione polacca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MANCHESTER CITY-INTER, PRIMO TEMPO – Szymon Marciniak voto 5. Non incide sulle situazioni chiave della partita, ma il metro di giudizio (favorevole agli inglesi) convince poco e niente. Al quarto d’ora, per esempio, c’è un netto fallo di Ruben Dias su Lautaro Martinez al limite dell’area eppure fa proseguire. All’argentino non fischia praticamente mai nulla a favore. E al 23’ sarebbe da giallo Ilkay Gundogan, per un pestone a Federico Dimarco, invece pure qui nemmeno fallo. Si lamenta Jack Grealish quando al 43’ salta Denzel Dumfries che lo trattiene, non arriva il giallo perché non andava verso l’interno ma era indirizzato sulla linea di fondo.

MOVIOLA MANCHESTER CITY-INTER, SECONDO TEMPO – Il primo giallo è – ovviamente – per un giocatore dell’Inter, seppur indiscutibile: al 59’ Nicolò Barella travolge Phil Foden per fermare un contropiede. Sulla clamorosa occasione con la traversa di Federico Dimarco c’è Manuel Akanji a tenerlo in gioco sulla sponda di Dumfries. Poi l’azione prosegue e Marciniak fischia un fallo misterioso sulla fascia proprio allo stesso Dumfries. Ammonito Romelu Lukaku all’83’, per un fallo su Gundogan da dietro. Quando Ederson salva su Lukaku, in posizione regolare al momento della spizzata di Robin Gosens, la palla non è ovviamente entrata e non c’è certo da protestare. Erling Haaland fa fallo su André Onana, che reagisce perché effettivamente l’intervento poteva evitarselo: giallo a entrambi. E lo prende pure Ederson al 94’ per l’ennesima perdita di tempo del Manchester City, ma è un cartellino spendibile. Giusti i cinque minuti di recupero, li aumenta per le varie interruzioni oltre il 90’.