Moviola Lecce-Inter: Prontera tenero su Baschirotto e Blin, 1-2 buonissimo

Lecce-Inter ha avuto Prontera come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la prima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 1-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Bologna, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA LECCE-INTER, PRIMO TEMPO – Alessandro Prontera voto 5. Il gol al 94′ gli evita qualche polemica per una gestione di gara discutibile. Nulla da dire sullo 0-1, con posizioni regolari in ogni situazione. Al 15′ fallo dubbio assegnato a Lautaro Martinez ai danni di Joan Gonzalez, con la difesa del Lecce che aveva sbagliato mandando Romelu Lukaku in porta. Prima grossa protesta al 32′: intervento duro di Morten Hjulmand su Hakan Calhanoglu, su prosegue e Federico Baschirotto entra malissimo su Lautaro Martinez. L’argentino resta a terra molto dolorante, arriva un giallo e gli va anche bene: era al limite col piede a martello da rosso. Tante proteste, niente VAR e perde la partita di mano.

MOVIOLA LECCE-INTER, SECONDO TEMPO – È regolare il gol del pareggio di Assan Ceesay, tenuto in gioco da Stefan de Vrij sull’assist di Federico Di Francesco. Ammonito Marcelo Brozovic al 55′, per aver travolto Gabriel Strefezza. Nulla da dire anche sul giallo di Matteo Darmian, che butta giù Gonzalez (lo prende a fine azione). Al 78′ gol annullato a Lukaku, su palla non trattenuta da Wladimiro Falcone. Qualche dubbio sull’intervento ci sarebbe anche, ma in ogni caso il belga era in fuorigioco sulla mischia. Rischia il rigore Alexis Blin all’85’, quando tira la maglia di Edin Dzeko. Prontera fa ampi cenni di proseguire, il contatto fra le gambe non c’è ma la trattenuta è abbastanza evidente. Altra ammonizione data a fine azione all’87’ per Lorenzo Colombo, fallo su Nicolò Barella. Validissimo il gol che decide Lecce-Inter: sulla sponda di Lautaro Martinez Denzel Dumfries è in gioco e segna con l’addome.