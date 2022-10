Moviola Inter-Viktoria Plzen: valutazione giusta sui gol di Dzeko, tutto facile

Inter-Viktoria Plzen ha avuto Ekberg come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League 2022-2023 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione svedese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-VIKTORIA PLZEN, PRIMO TEMPO – Andreas Ekberg voto 6. Tutto facile per l’arbitro svedese alla prima volta con l’Inter. Poco da dire a livello disciplinare, tanto che paradossalmente i più impegnati sono gli assistenti. Al 29′ Henrikh Mkhitaryan è in fuorigioco sull’assist di Lautaro Martinez, annullando una delle tante parate di Jindrich Stanek sullo 0-0. Giusto attendere la fine dell’azione per segnalarlo. In gioco Federico Dimarco, sullo splendido assist di Nicolò Barella, nella giocata che porta al 2-0. Idem Edin Dzeko, dietro la linea del pallone al momento del cross. Nell’unico minuto di recupero ammonito Jhon Mosquera per aver ostacolato un rinvio di André Onana: non ci saranno altri cartellini nel corso della ripresa.

MOVIOLA INTER-VIKTORIA PLZEN, SECONDO TEMPO – Come per il 2-0 valutazione in occasione di un altro miracolo di Stanek al 57′, su Dimarco-Lautaro Martinez. Anche qui l’esterno è in posizione regolare sull’apertura in fascia e lo stesso dicasi per l’attaccante argentino, al quale il portiere del Viktoria Plzen nega il gol. Poco dopo sempre Dimarco cade in area a contatto con Pavel Bucha, protesta timidamente chiedendo un rigore ma non c’è nulla di falloso. In linea Lautaro Martinez sul pallone dentro che poi porta al 3-0 di Dzeko, c’è un check non rapidissimo ma alla fine il gol è convalidato. Da qui in avanti finale in discesa senza molto altro da dire sugli episodi. Era buono Joaquin Correa quando si mangia il 5-0 solo davanti al portiere, si chiude con tre minuti di recupero fra la festa del pubblico del Meazza.