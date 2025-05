Moviola Inter-Verona: assurdo non dare rigore subito! Duda graziato

Inter-Verona ha avuto Manganiello come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la trentacinquesima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pinerolo, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-VERONA, PRIMO TEMPO – Arbitraggio altamente inadeguato, dove sbaglia tutto e pure le cose più banali. A cominciare dal rigore per l’Inter, al 6′, quando sulla palla di Carlos Augusto toccata da Marko Arnautovic verso Davide Frattesi il tocco di mano di Nahuel Valentini lo vede tutto lo stadio. Tranne lui, che deve attendere il “terzo occhio” del VAR per un qualcosa di plateale e indiscutibile (il braccio va verso il pallone e impedisce la giocata a Frattesi). Al 23′ scivolata di Matteo Darmian su Tomas Suslov, giallo inevitabile. Che però manca sei minuti più tardi, quando Cheikh Niasse rifila un pestone piuttosto evidente a Marko Arnautovic.

Moviola Inter-Verona: per l’arbitro Manganiello voto 3

MOVIOLA INTER-VERONA, SECONDO TEMPO – Cinquanta secondi della ripresa, il pestone stavolta lo dà Valentini a Frattesi: giallo d’obbligo. Che ci stava anche per Stefan de Vrij al 61′, in ritardo su Amin Sarr, e Flavius Daniliuc al 68′, fallo su Marko Arnautovic a palla scaricata. Poi, al 71′, Ondrej Duda rifila una manata a Nicola Zalewski e successivamente entra duro su Joaquin Correa. Sarebbero due gialli nella stessa azione, cosa permessa dal regolamento, ne arriva solo uno. Ed è anche comprensibile, ma lo è molto meno quando al 79′ grazia (ancora) il capitano del Verona che stende Frattesi su una ripartenza: c’è il vantaggio, non il cartellino. Tanto che Paolo Zanetti subito dopo “espelle” lui Duda, sostituendolo. Entra Grigoris Kastanos, che all’85’ mette la gamba su Frattesi e il giallo lo prende lui. In mezzo a questi orrori anche due interruzioni del gioco perché tocca lui il pallone: pessimo.