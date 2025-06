Moviola Inter-Urawa Red Diamonds: Asllani graziato da diffidato

Inter-Urawa Red Diamonds ha avuto Beida come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo E del Mondiale per Club FIFA 2025 e finito 2-1. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione mauritana, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-URAWA RED DIAMONDS, PRIMO TEMPO – Tira fuori i cartellini solo nella ripresa e per gli ospiti. Regolare il gol dell’Urawa Red Diamonds, sul tiro di Ryoma Watanabe la posizione di fuorigioco di Yusuke Matsuo è ininfluente e non condiziona Yann Sommer. Mentre poco dopo parte addirittura fuori dal campo Carlos Augusto, che sbaglia la deviazione su tentativo di Matteo Darmian ma al momento del tiro di quest’ultimo era oltre tutti. Non c’è nulla al 18′ su una caduta appena dentro l’area di Sebastiano Esposito. All’inizio dei due minuti di recupero Kristjan Asllani perde palla e ferma la ripartenza di Takuro Kaneko: manca il giallo, palese. E l’albanese era diffidato.

Moviola Inter-Urawa Red Diamonds: per l’arbitro Beida voto 6

MOVIOLA INTER-URAWA RED DIAMONDS, SECONDO TEMPO – Il primo giallo è al 61′, al portiere dei giapponesi Shusaku Nishikawa per una prolungata perdita di tempo su un rinvio dal fondo. Protesta un po’ Asllani su un suo tiro deviato da Samuel Gustafson: chiede tocco di mano e rigore, potrebbe averla presa col braccio ma in opposizione e non punibile. Poi Takahiro Sekine, in campo da un minuto, si libera di Carlos Augusto con un colpo proibito e prende l’ammonizione. Curiosamente la stessa sorte tocca anche a Thiago Santana: entra al 79′, all’80’ ha già un giallo sventolato ai suoi danni per un fallo da dietro sempre su Carlos Augusto. Tutto corretto sul gol vittoria dell’Inter, posizioni corrette nell’intera azione. Il recupero era di quattro minuti, lo prolunga di una ventina di secondi.