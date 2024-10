Moviola Inter-Torino: espulsione Maripan sacrosanta, rigore c’è

Inter-Torino ha avuto Marcenaro come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la settima giornata di Serie A 2024-2025 e finito 3-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Genova, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-TORINO, PRIMO TEMPO – Matteo Marcenaro azzecca (anche con l’aiuto del VAR) le situazioni principali della partita, gli assistenti non proprio tutte. Il primo episodio grosso è al 18′, quando Guillermo Maripan entra in maniera scriteriata da dietro col piede a martello sulla caviglia di Marcus Thuram. Il giallo appare già poco in diretta, l’intervento immediato del VAR porta a cambiare in rosso sacrosanto, perché il fallo è realmente pericoloso. Assurda la protesta dicendo «è il primo fallo». In gioco Alessandro Bastoni all’inizio dell’azione che poi si sviluppa rendendogli il pallone per il cross che vale l’1-0 di Thuram. Yann Bisseck al 36′ sbaglia la giocata, fa fallo netto su Gvidas Gineitis dopo che quest’ultimo ha servito l’assist per la rete del Torino. Corretto dare il giallo a fine azione, era un pestone e il gol non “sana” l’irregolarità.

Moviola Inter-Torino: per l’arbitro Marcenaro voto 7



MOVIOLA INTER-TORINO, SECONDO TEMPO – Subito un retropassaggio di Adam Masina per Vanja Milinkovic-Savic che para con le mani. Dalla posizione dell’arbitro poteva sembrare un intervento per anticipare l’avversario, da dietro invece si nota il difensore del Torino guardare il portiere: era punizione a due in area. Doveva aiutarlo il secondo assistente, Filippo Bercigli, con visuale migliore. Al 57′ giallo a Karol Linetty, fallo evitabile su Matteo Darmian di spalle. Terzo gol Inter regolare, proprio Darmian è accanto a Milinkovic-Savic sul tiro di Thuram ma non può esserci fuorigioco per un difendente granata sulla linea di porta. Al 75′ assurdo retropassaggio di Karol Linetty a lanciare Mehdi Taremi, non sfrutta l’azione ma folle chiamata di Bercigli per un fuorigioco inesistente. Corretto il rigore del 3-2, Hakan Calhanoglu colpisce da sotto Masina. Nel recupero (6′) giallo a Sebastian Walukiewicz, si aggrappa a Piotr Zielinski (dà vantaggio, non si concretizza e fischia).