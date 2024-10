Moviola Inter-Stella Rossa: Zwayer bene, chiude senza VAR dopo rigore

Inter-Stella Rossa ha avuto Zwayer come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la seconda giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 4-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione tedesca, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-STELLA ROSSA, PRIMO TEMPO – Partita facile per Felix Zwayer, nonostante un “giallo” finale. Quattro minuti e arriva il primo gol annullato, fuorigioco di Marko Arnautovic al momento della battuta della punizione. Al quarto d’ora ammonito Henrikh Mkhitaryan, che entra in ritardo su Cherif Ndiaye e gli rifila un pestone. Altro gol annullato all’Inter al 20′, sulla sponda buona la posizione di Marko Arnautovic che non tocca mentre è davanti Denzel Dumfries che segna. Chiede un rigore il pubblico alla mezz’ora, ma è Mehdi Taremi a calciare Uros Spajic e non viceversa. Al 39′ recupero regolare di Taremi proprio su Spajic, quando poi Mkhitaryan si mangia il 2-0.

MOVIOLA INTER-STELLA ROSSA, PRIMO TEMPO – Subito ammonito Stefan de Vrij per aver trattenuto Ndiaye per la maglia. Dalla battuta della punizione timide proteste della Stella Rossa, ma su tiro di Peter Olayinka la deviazione di Stefan de Vrij che sbatte sulla mano di Mkhitaryan non può mai essere punibile perché il pallone è inaspettato e da distanza ravvicinata sul rimpallo. Regolare il recupero di Taremi su Rade Krunic che avvia l’azione del 2-0, con Arnautovic in posizione regolare. Giallo a Timi Max Elsnik, travolge Lautaro Martinez appena entrato. Un orrore di Spajic manda Taremi in campo aperto, il difensore lo falcia: sarebbe rosso per chiara occasione da gol, giusto dare vantaggio che porta al 3-0 di Lautaro Martinez. Netto il rigore (inguardabile Vanja Drkusic su Lautaro Martinez), si batte dopo quattro minuti per un malfunzionamento del VAR spiegato alle panchine.